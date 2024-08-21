Женщину будут судить за убийство случайного знакомого в Москве в 1999 году

В столице женщина предстанет перед судом по обвинению в убийстве, совершенном 25 лет назад. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

«Установлено, что 28 июня 1999 года в квартире жилого дома на ул. Главная тогда еще 25-летняя девушка убила случайного знакомого. Они познакомились на Площади трех вокзалов (Комсомольская площадь – прим. Агентства «Москва»). Мужчина привел даму к себе домой, где между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленница схватила со стола нож и несколько раз ударила им своего знакомого. Осознав, что совершила убийство, она спешно смыла с себя следы крови, помыла нож, собрала свои вещи, ушла из квартиры и покинула Москву», – сказали в ведомстве.

Уточняется, что мать убитого после нескольких дней безуспешных попыток связаться с сыном позвонила его соседке. Дверь в квартиру вскрыли и обнаружили тело. Убийство долго не удавалось раскрыть. Однако на момент осмотра в квартире было обнаружено множество отпечатков пальцев, четыре из которых, как впоследствии выяснилось, были оставлены безымянным и указательным пальцами правой руки, указательным и большим пальцами левой руки обвиняемой. Через несколько лет фигурантка в Ставропольском крае ударила ножом знакомого. Ее осудили за причинение тяжкого вреда здоровью.

«После повторного изучения всех доказательств, собранных по делу, была назначена дополнительная дактилоскопическая судебная экспертиза, в рамках которой следы пальцев рук, изъятые с места происшествия, были проверены по базам. Так и была установлена личность женщины», – пояснили в прокуратуре Москвы.

Там добавили, что фигурантку задержали в Невинномысске. Женщина признала вину в убийстве летом 1999 года. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.