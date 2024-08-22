В Москве Росгвардия задержала попытавшегося скрыться с наркотиками мужчину

На востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину с мефедроном, который предпринял попытку скрыться. Об этом заявили в Telegram-канале Главного управления Росгвардии по Москве.

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«На востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали мужчину, у которого при себе находилось несколько свертков с наркотиками. Инцидент произошел на Свободном проспекте. Патрулируя территорию, росгвардейцы обратили внимание на выходящего из парка мужчину, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться», — рассказали представители ведомства.

Правоохранители провели задержание, чтобы выяснить причину побега россиянина. 53-летний мужчина признался, что забрал из обусловленного места наркотики. У него изъяли два пакетика с мефедроном. Для последующего разбирательства задержанного передали в полицию.

Ранее в Москве пассажир такси попытался провезти в салоне машины кокаин во флаконе из-под пены для бритья. Полиция задержала подозрительного мужчину во время проверки документов у водителя автомобиля.