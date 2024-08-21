СМИ: в Белгородской области предотвращен теракт на железной дороге

Telegram-канал Mash сообщил о предотвращении теракта на железной дороге в Белгородской области, где нашли три СВУ. По его данным, взрывчатка была установлена на путях на 41-м километре перегона «Палатовка-Бирюч».

Сообщается, что злоумышленники спрятали взрывные устройства, обмотав их в серую ленту и насыпав сверху щебня. На место происшествия незамедлительно были вызваны саперы, одно из устройств при разминировании сдетонировало, никто из специалистов не пострадал.По предварительной информации, вес СВУ составляет около пяти килограммов. Канал уточнил, что данная железная дорога используется для доставки грузов в ЛНР и ДНР.

Ранее сообщалось, что мужчина, подозреваемым в совершении теракта в Северомуйском тоннеле на Байкало-Амурской магистрали, дал признательные показания. Злоумышленнику удалось скрыться после взрыва, однако вскоре после этого он был задержан. Отмечается, что преступник действовал по заданию украинских спецслужб.

До этого Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области, обратился к суду с просьбой отправить его в зону проведения СВО. Мужчина утверждает, что таким образом хочет искупить свою вину.