В Белгородской области предотвращен теракт на железной дороге

В Белгородской области предотвратили теракт на железной дороге в 53 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

По информации канала, на перегоне «Палатовка-Бирюч» в 1,5 километрах от села Ливенка обнаружили два самодельных взрывных устройства весом около 5 кг. При их уничтожении специалисты обнаружили еще одну бомбу, которую заложили в 100 метрах от двух первых. Обошлось без пострадавших.

Как отмечает Telegram-канал Mash, два свертка были присыпаны щебнем и обмотаны лентой серого цвета. Третья самодельная бомба сработала во время разминирования первых. По самому перегону «Палатовка-Бирюч» возят грузы в ЛНР и ДНР.

Ранее ФСБ предотвратила теракт на объекте МВД в Тюменской области. Силовики задержали двух россиян с самодельными зажигательными и взрывными устройствами, которые собирались атаковать здание органов внутренних дел в Тобольске. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту).