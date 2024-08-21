«Домодедовский упырь» вышел из колонии и пропал

Полиция не знает, где находится «Домодедовский упырь», вышедший из колонии этой весной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным источника Telegram-канала, уроженец Молдавии Иван Продан отсидел 25 лет за пять доказанных убийств, 17 изнасилований и грабежей. С конца 1990-х годов он совершал расправы на территории Московской области над женщинами, которых ненавидел, и мужчинами — из корыстных побуждений. Известно, что убийца изучал техники гипноза, а в качестве оружия использовал то, что попадалось под руку, например, бутылки или камни.

Его племянник Федор, как уточняется, также стал серийным убийцей и сейчас находится в тюрьме. За четыре убийства его приговорили к пожизненному лишению свободы.

20 апреля этого года «Домодедовский упырь» покинул исправительную колонии в Мордовии. С тех пор 55-летний Продан так и не встал на учет в отделе МВД по месту проживания. За полгода до освобождения Продан получил паспорт, никаких остальных документов у него при себе нет, так как в МФЦ за СНИЛС и ИНН он так и не явился. В каком регионе сейчас находится маньяк, правоохранители не знают. В ближайшее время его могут объявить в федеральный розыск.