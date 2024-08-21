В Санкт-Петербурге мать жестоко избитой 14-летней школьницы обжалует приговор суда. Об этом сообщает РИА Новости.

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По данным агентства, речь идет о преступлении, произошедшем 30 апреля 2023 года. Тогда двое несовершеннолетних подростков спланировали расправу над школьницей. За несколько дней до этого один из них купил в строительном магазине лопаты и молоток. Затем он нашел безлюдное место в лесопарке Парголово и заранее вырыл небольшую яму, куда планировал спрятать жертву. В назначенный день подростки встретились с девушкой. Они пригласили ее на пикник и купили алкоголь. В какой-то момент второй подросток включил видеозапись на мобильном телефоне и стал снимать пострадавшую. После этого первый обвиняемый появился позади нее с молотком в руке. Он набросился на школьницу и стал бить ее молотком по голове. Его сообщник продолжил снимать происходящее на видео. Забив потерпевшую, подростки перенесли ее в яму и закопали.

Суд вынес приговор злоумышленникам. Так, напавший на девушку получил семь лет колонии, а снимавший преступление на видео — шесть. Однако, мать пострадавшей не согласна с решением суда.

Ранее сообщалось, что адвокат бывшей журналистки РБК и «Ведомостей» будет обжаловать вынесенный ей приговор — семь лет лишения свободы за расправу над сожителем Алексеем Самусевым.