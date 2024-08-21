В расследовании по «Крокусу» участвуют не все пострадавшие

В расследовании нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» участвуют не все пострадавшие, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. В документах сказано, что некоторые из них все еще восстанавливаются после полученных при теракте ранений.

Следователи отметили, что не могут завершить расследование к ранее установленному сроку 22 сентября. Им необходимо после излечения потерпевших назначить им проведение судебно-медицинской экспертизы, ознакомить обвиняемых и их защитников с полученными результатами и провести множество процессуальных действий.

В настоящее время по делу признаны потерпевшими 1700 человек. В качестве свидетелей уже допросили свыше 800 человек. Следователи провели более 20 обысков, свыше 65 осмотров мест происшествия, назначено около 650 различных экспертиз. В связи с большим объемом следственных действий срок расследования дела продлили до 22 ноября 2024 года.

Арест четырех соучастников нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 20 августа продлили до 22 ноября. Слушание проходит в Басманном суде Москвы. Речь идет о делах в отношении Алишера Касимова, а также Исроила Исломова и двух его сыновей — Диловара и Аминчона. Первый был владельцем Renault Symbol, на котором передвигались нападавшие на концертный зал.