Обвиняемый в совершении теракта на БАМе дал признательные показания

Обвиняемый в совершении теракта по заданию специальных служб в Северомуйском тоннеле на БАМе дал признательные показания. Он сотрудничает со следствием, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

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Как уточняется, речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в ноябре 2023 года. Как заявляли в ФСБ РФ, теракт был подготовлен украинскими спецслужбами. Исполнитель был задержан в Омской области 7 декабря, позже ему предъявили обвинение и арестовали.

РБК: подрыв поезда в Северомуйском тоннеле квалифицирован как теракт

По данным правоохранительных органов, обвиняемый скрылся сразу после совершения преступления. Его местонахождение установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. На данный момент, как отмечается, он «активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания».

9 декабря центральный районный суд Омска отправил под арест до 30 января 2024 года гражданина Белоруссии Сергея Еремеева по обвинению в двух терактах на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Мужчина признал в суде, что планировал парализовать движение поездов, чтобы воспрепятствовать транспортировке военных грузов.

Он также заявил, что действовал под контролем украинских спецслужб. Мужчина уточнил, что по указанию соотечественника 1981 года рождения забрал из тайника восемь взрывных устройств, привез их на своем автомобиле в Бурятию и установил на цистернах железнодорожных составов.