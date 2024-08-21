Защита экс-замглавы Минобороны Булгакова хочет перевести его под домашний арест

Защита экс-замглавы Минобороны Булгакова попросит суд перевести его под домашний арест
Сторона защиты бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, попросит суд перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Севрук.
"Во время заседания по апелляции на решение отправить Булгакова под стражу мы попросим суд перевести нашего подзащитного под домашний арест. Считаем, что нет никакой необходимости в содержании генерала в СИЗО, а домашний арест вполне отвечает целям и задачам следствия", - сказал он.
Бывший замминистра обороны Булгаков отказался признать вину в коррупции
Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.
По информации газеты "Коммерсант", уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения академии им. С. М. Кирова, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества в этом учреждении.
По версии следствия, к исполнению этого соглашения Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн руб. Булгаков вину не признает и заявляет, что не имел отношения к контракту, который был заключен уже в тот момент, когда он ушел с военной службы. С 2008 по 24 сентября 2022 года Булгаков был заместителем министра обороны РФ. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.