Защита экс-замглавы Минобороны Булгакова хочет перевести его под домашний арест

Сторона защиты бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, попросит суд перевести его из СИЗО под домашний арест. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Севрук.

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"Во время заседания по апелляции на решение отправить Булгакова под стражу мы попросим суд перевести нашего подзащитного под домашний арест. Считаем, что нет никакой необходимости в содержании генерала в СИЗО, а домашний арест вполне отвечает целям и задачам следствия", - сказал он.

Бывший замминистра обороны Булгаков отказался признать вину в коррупции

Булгакову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Оно связано с поставкой определенного оборудования Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге.

По информации газеты "Коммерсант", уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку систем внутреннего и наружного освещения академии им. С. М. Кирова, которые должны были привести к более экономичному расходу электричества в этом учреждении.

По версии следствия, к исполнению этого соглашения Булгаков привлек подконтрольное ему коммерческое предприятие, которое значительно завысило стоимость работ. Сумма ущерба по делу составляет порядка 50 млн руб. Булгаков вину не признает и заявляет, что не имел отношения к контракту, который был заключен уже в тот момент, когда он ушел с военной службы. С 2008 по 24 сентября 2022 года Булгаков был заместителем министра обороны РФ. Он курировал вопросы материально-технического обеспечения ВС РФ. В 2016 году ему было присвоено звание Героя России.