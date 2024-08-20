На Урале загадочно пропала учительница

В уральском поселке Бобровском (Сысертский район) загадочно пропала 78-летняя учительница Валентина Суворова. Предположительно, она стала жертвой мошенников, пишет портал Е1.ru.

По данным портала, Валентина Александровна всю жизнь проработала сельским учителем, преподавала химию.

В день пропажи женщина вышла из дома с паспортом и телефоном, села в коричневую иномарку с цифрами на госзнаке 850 и уехала в неизвестном направлении. Ни родственникам, ни друзьям цель поездки она не назвала.

В полиции пояснили, что жулики в последнее время стали использовать новую схему. Они сообщают человеку, что для спасения жизни или свободы родственника необходима крупная сумма, уговаривают поехать вместе с ними, возят по банкам и берут на его имя кредиты.

После того, как им удается собрать максимальную сумму, преступники отпускают жертву.