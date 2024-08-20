Правоохранители рассказали о взрыве гранаты в Новороссийске

В правоохранительных органах сообщили, что из-за взрыва гранаты в одном из многоэтажных домов в Новороссийске погиб подросток. Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, еще трое несовершеннолетних пострадали. Согласно предварительным данным, причиной взрыва стал подрыв гранаты РГД несовершеннолетним. Уточняется, что взрыв произошел в доме на Анапском шоссе.

«Один подросток погиб, ещё трое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в многоэтажке в Новороссийске», — сообщили в правоохранительных органах.

При этом Telegram-канал Mash сообщает, что погибшему было 16 лет. Среди пострадавших, как пишет издание, также две девочки 10 и 17 лет, а также еще один 16-летний мальчик. Все пострадавшие получили осколочные ранения и сочетанные травмы.

Ранее взрыв произошел в частном доме в Южном Бутово.