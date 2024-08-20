В Алуште свыше восьми тысяч человек остались без света

Более восьми тысяч человек остались без света в Алуште из-за аварии в сетях. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

По его словам, причиной отключения энергоснабжения в Алуште стало технологическое нарушение в сетях ГУП РК «Крымэнерго».

«Обесточено: 26 трансформаторных подстанций, 3425 точек поставок (8142 человек)», — написал Воронкин.

Он отметил, что в настоящее время ведутся восстановительные работы на сетях.