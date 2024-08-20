В Петербурге произошел пожар в историческом здании

В историческом здании на Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошел пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в доходном доме Риттера на 1-й линии Васильевского острова поступила в 18:01. Возгорание произошло в десятикомнатной квартире.

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«В комнате обгорела обстановка на площади 30 квадратных метров. В 18:30 пожар ликвидирован. В результате пожара пострадали две женщины, они госпитализированы в медицинское учреждение», — говорится в тексте.

В тушении возгорания принимали участие три единицы техники и 15 человек личного состава.