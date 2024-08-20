Экс-главу района Белгородской области осудили за превышение полномочий

Суд приговорил экс-главу Вейделевского района Белгородской области Александра Алексеева к трем годам колонии по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили пресс-службе региональной прокуратуры.

"<...> Приговором Вейделевского районного суда осужденному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах власти сроком на два года. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший глава администрации Вейделевского района Алексеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

По данным ведомства, чиновник с июля по октябрь 2023 года дал указания подчиненным ему сотрудникам администрации выполнить работы по проектированию насаждений и высадке кустарников и деревьев на территории, прилегающей к домовладению по месту его жительства. Тем самым он получил для себя выгоду имущественного характера на общую сумму свыше 100 тыс. рублей.

В декабре 2023 года сообщалось, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уволил главу Вейделевского района из-за нарушения законодательства.