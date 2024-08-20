ФСБ опубликовала видео задержания причастного к DDoS-атакам на объекты России

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания сотрудника научной организации, который по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России.

Судя по кадрам, задержан мужчина был ещё зимой.

Ранее сообщалось, что ФСБ возбудила дело о государственной измене в отношении сотрудника научной организации, который по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты России.

Мужчина также собирал данные о российских военнослужащих и передвижении военной техники и на постоянной основе переводил деньги на нужды ВСУ.