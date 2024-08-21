В нескольких отделах полиции Петербурга начались следственные действия

В нескольких отделах полиции Санкт-Петербурга начались следственные действия, сообщает Следственный комитет (СК) в Telegram-канале.

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Расследуется дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц»). Отмечается, что в рамках дела будет изучено возможное оказание полицейскими «незаконного покровительства таксистам, а также легальность осуществления деятельности частными перевозчиками и законность их нахождения на территории РФ».

Следователи решили провести обыски в отделах полиции из-за «Русской общины»

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двенадцать человек по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ после конфликта таксистов.

Уточняется, что фигуранты грубо выражались в месте массового скопления граждан, мешали свободному проходу других лиц, размахивали руками, блокировали проезд транспорта, а также не реагировали на замечания.