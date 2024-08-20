ФСБ обвинила в госизмене научного сотрудника

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что ведомство возбудило уголовное дело о государственной измене в отношении российского научного сотрудника, который ранее был задержан по подозрению в попытках воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом пишет ТАСС.

При этом личность сотрудника, как и организацию, в которой он работал, в ЦОБ раскрывать не стали. Как сообщили в ведомстве, обвиняемый также регулярно переводил деньги на поддержку ВСУ.

«По версии следствия, он инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию задержанный проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности России. Осуществлял сбор сведений о российских военнослужащих и передвижении военной техники», — сообщили в ЦОБ.

Там также добавили, что задержанный уже дал признательные показания. В данный момент он находится под стражей.

Ранее ФСБ возбудила дело по факту незаконного пересечения границы итальянскими журналистами.