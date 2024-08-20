ФСБ возбудила дело о госизмене на научного сотрудника

Дело о государственной измене завели на научного сотрудника в Москве, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. Отмечается, что мужчина, по указанию украинских спецслужб проводил DDoS-атаки на критически важные объекты РФ.

ФСБ РФ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одной из научных организаций по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ранее фигурант был задержан в Москве, — говорится в сообщении.

Также подозреваемый собирал сведения о военных. Кроме того, мужчина переводил средства на оружие и экипировку для ВСУ.

Ранее Свердловский областной суд приговорил Ксению Карелину к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене. Осужденная имеет двойное гражданство — России и США. Женщине назначили наказание в колонии общего режима после перечисления денег на приобретение боеприпасов и экипировки для ВСУ.

До этого в Москве агента Службы безопасности Украины Сергея Карамзина приговорили к 25 годам лишения свободы, признав его виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в столице. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «совершенно секретно».

Ранее дело о госизмене завели в отношении жительницы Хабаровска. Женщина передавала спецслужбам Украины информацию, которая могла навредить России. Речь об объектах органов государственной власти, на которых предполагалось совершить теракты. Ей грозит пожизненное лишение свободы или от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.