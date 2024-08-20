Школьницы в Татарстане пострадали во время забавы на карусели

В Набережных Челнах два подростка получили травмы, вылетев с карусели, раскрученной приводом электросамоката.

Группа подростков, собравшаяся на детской площадке в Набережных Челнах, придумала новый способ раскрутить карусель. Школьники раскручивали качели при помощи электросамоката, пока две девочки, зацепившись руками за перила, пытались на ней удержаться.

Через несколько секунд после старта карусель раскрутилась настолько, что одна из школьниц, отцепившись, вылетела за пределы конструкции, ударившись о землю. Вторая школьница сильно отклонилась назад спиной на металлические перила, сбивая собравшуюся вокруг группу подростков руками. Это ужасное зрелище было снято одним из участников веселья.

Девочки были госпитализированы с подозрениями на травмы спины и головы. Одна из школьниц была отпущена на амбулаторное лечение в тот же день, а вторая проходит лечение в Камском детском медицинском центре. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Республики Татарстан.

Видеозапись произошедшего попала в социальные сети.