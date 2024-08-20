Роспотребнадзор изъял почти 350 кг продукции магазинов Eurospar в Москве

Упрaвлeние Рoспотребнадзора по Москве изъяло почти 350 килограммов продуктов из магазинов сети Eurospar. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

© Вечерняя Москва

Нарушения были выявлены 13 августа по адресам улица Ферганская, дом 21, и улица Ленинская Слобода, дом 26, строение 2. Обе торговые точки опечатаны. Еду сняли с продажи из-за нарушения магазинами санитарных норм по хранению съестных товаров. Среди изъятой продукции оказались полуфабрикаты, пищевое сырье и другая еда. В качестве санкций было также принято решение о приостановке работы торговых точек. К тому же были выписаны штрафы. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают проверку, передает официальный Telegram-канал регионального отделения ведомства.

В начале августа Федеральная служба безопасности России изъяла партию поддельных сигарет Marlboro, Kent, Rothmans и белорусской марки «Корона Kalipso» на общую сумму около 800 миллионов рублей.

В конце июля около шести тонн продукции производителя «Савон-К» изъяли в Санкт-Петербурге после случаев заражения ботулизмом.