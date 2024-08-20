В московском ресторане DFF провели рейд

Сотрудники силовых структур провели рейд в московском ресторане Deep fried friends во время вечеринки. Об этом стало известно во вторник, 20 августа.

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— По предварительным данным, в субботу во время вечеринки в московском клубе Deep fried friends был проведен рейд, — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Причина прихода правоохранителей не уточняется. Ряд Telegram-каналов сообщают, что рейд проводили из-за полученной информации о распространении там листовок антироссийского характера.

В июне в ресторане в Марьиной Роще произошла драка охранника и посетителей. Двое гостей отказались уходить из заведения после его закрытия. После недолгих уговоров сотрудник службы безопасности прыснул в дебоширов газовым баллончиком и выстрелил из травматического оружия. Завязалась драка. Сотрудники ресторана обратились в полицию.

Ранее в районе Преображенское прошел рейд по выявлению брошенных автомобилей. По словам координатора при уполномоченном по правам ребенка в Восточном административном округе столицы Петра Потапова, бесхозные машины не просто занимают место и портят вид, но и вызывают тревогу у жителей за собственную безопасность.