Петербургские проститутки сбежали от полиции через окно притона и получили переломы

В Петербурге две проститутки решили сбежать от полиции через окно притона и получили травмы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в «массажном салоне» две проститутки готовились к приходу клиентов, однако у них на пороге появились сотрудники правоохранительных органов. Обе девушки выпрыгнули в окно с высоты в пять метров на брусчатку, когда увидели стражей порядка.

В результате их на автомобиле скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Девушки получили переломы, травмы позвоночника и грудной клетки. Состояние обеих оценивается как среднетяжелое.

Отмечается, что администратор и охранник салона не стали паниковать при виде правоохранителей. Пострадавшим девушкам, пытавшимся избежать ответственности, теперь придется погасить административные штрафы за занятие проституцией в размере 2 тысяч рублей.