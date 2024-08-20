Водитель упавшего в Мойку автобуса признал вину

Водитель упавшего в реку автобуса признал вину в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Он вел автобус № 262,который в начале мая протаранил ограждение Поцелуева моста и упал в Мойку.

Я свою вину признаю. Мне нет оправдания, — сказал водитель.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в конце июля. Водителя обвиняют в нарушении правил управления ТС, которое по неосторожности повлекло смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Согласно версии следствия, водитель технически исправного автобуса 10 мая превысил разрешенную скорость, наехал на поребрик у дома 69 на Большой Морской улице. После этого автобус выехал на встречную полосу, задел два автомобиля, развернулся, пробил ограду Поцелуева моста и упал в Мойку. В результате ДТП погибли семь человек. Выжить удалось только водителю и одному из пассажиров.

Позже стало известно, что тормозная система автобуса находилась в исправном состоянии. Согласно данным автотехнической экспертизы, в транспорте не обнаружено компонентов, состояние которых могло бы повлиять на торможение.