Опубликован допрос забившего до смерти полковника авиации Селезнева

Официальный Telegram-канал МВД России опубликовал видео с мигрантом из Таджикистана, подозреваемом в убийстве. Он, по данным «Лента.ру», расправился с 82-летним полковником авиации в отставке Виктором Селезневым. На допросе мужчина рассказал, что напал на пенсионера после того, как тот передумал давать ему средства на лечение сына.

Трагедия произошла вечером 19 августа в частном доме военного в деревне Ярцево Красносельского поселения Троицкого административного округа Москвы. Подозреваемый нанес пожилым супругам удары тяжелым предметом, а затем скрылся.

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От травм мужчина скончался на месте, а его супруге удалось выжить. Против мигранта возбудили уголовное дело, он находится под стражей.

Ранее стало известно, что участников объединения петербургской «Русской общины» задержали после стычки с таксистами, но уголовное дело возбудят против полицейских. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать разбирательство из-за незаконного задержания. Конфликт со стрельбой произошел из-за конкуренции в такси в связи с работой мигрантов. По версии Следкома, полицейские задержали активистов без оснований.