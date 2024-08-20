Полиция задержала орудующего на детских площадках Екатеринбурга педофила

Екатеринбуржец на протяжении нескольких дней приставал к детям на площадках: спрашивал, сколько им лет, и звал к себе домой.

В Сортировочном районе города Екатеринбурга подозрительный мужчина приставал к детям на игровой площадке. Это заметили местные жители. Екатеринбуржец узнавал возраст ребят и пытался заманить их в свою квартиру, прося помочь передвинуть шкаф. По словам местных жителей, мужчина мог онанировать прямо на детской площадке, смотря на маленьких девочек.

Сегодня днем его снова заметили во дворе. Мужчина уже почти убедил ребенка пойти с ним, но девочка вовремя передумала и вернулась на игровую площадку. Местные жители обратились в полицию, и злоумышленник был задержан.