В Москве пятеро друзей сделали нацистские татуировки и были задержаны

В Москве молодые люди стали участниками судебного разбирательства из-за татуировок. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Компанию из пяти молодых людей задержали в Замоскворечье после того, как выяснилось, что они сделали татуировки со свастикой и другой символикой нацистской Германии.

Во время судебного разбирательства россияне признали вину и пообещали, что избавятся от запрещенных рисунков на коже. Тем не менее им предстоит отбывать наказание 15 суток.

Известно, что в социальных сетях один из мужчин размещал фотографии солдат нацистской Германии и соответствующей символики. Помимо этого, на странице присутствовали фото, связанные с терактом в «Крокусе».

До этого общественники потребовали возбудить уголовное дело в отношении певицы Наргиз, которая сделала татуировку с нацистом Степаном Бандерой. Сама артистка называла его своим «любимым героем».