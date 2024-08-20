Судимые отец и дочь избили собутыльника тростью и ограбили его

В Кургане отец и дочь ограбили нового знакомого и избили его после застолья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

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Накануне 42-летний местный житель обратился в полицию и сообщил, что пострадал от нападения малознакомых мужчины и женщины, который пригласил в свою квартиру.

Хозяин и гости выпили, а затем поссорились, после чего злоумышленники потребовали отдать им два мобильных телефона. Владелец отказался и был избит металлической тростью, которой вооружился мужчина, а его спутница в это время забрала гаджеты.

Правоохранители быстро нашли подозреваемых, которыми оказались ранее неоднократно судимые 53-летний житель Кургана и его 26-летняя дочь. Похищенное имущество у задержанных изъяли, а их самих обвинили в разбое. Теперь родственникам грозит новый срок.