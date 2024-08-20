В Турции заместитель директора московской школы для реабилитации детей-инвалидов ушла гулять в горы и исчезла, ее ищут уже четыре дня. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил Telegram-канал Shot. Вечерняя Москва

На кадрах с камеры видеонаблюдения заметно, как россиянка выходит из отеля, и после этого ее никто не видел. Газета.Ru

По данным Telegram-канала Mash, популярный у туристов путь проходит через перевал. Обратно спуститься женщина должна была на водном транспорте, но она не вернулась. Родственники россиянки сильно переживают за нее, так как она должна была вернуться еще 19 августа. Passion.ru