Москвичка купила у мошенника «ценные» монеты за 170 тысяч рублей

Женщина в столице выкупила у мошенника монеты за 170 тысяч рублей. Об этом во вторник, 20 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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Инцидент произошел на улице Вавилова. Злоумышленник подошел к москвичке и заявил, что обнаружил настоящее сокровище — мешок старых монет. Однако, по его словам, он не смог сдать ценность в ломбард, поскольку забыл дома паспорт. Мужчина предложил женщине приобрести у него «клад» за 200 тысяч рублей и даже отдал ей одну монету, которую в ближайшем ломбарде оценили в 17 тысяч рублей.

Доверчивая москвичка сняла в банкомате и передала мошеннику 170 тысяч рублей. Злоумышленник пересыпал «клад» в сумку женщине и поспешил скрыться. Когда она пришла в ломбард, чтобы сдать «клад», ей сообщили, что монеты ценности не представляют.

— Во избежание мошенничества не соглашайтесь на предложения незнакомцев купить товар с рук, какие бы выгодные условия они не предлагали, — призвала Нефедова.

18 августа страдающий от разрыва с любимой девушкой 35-летний москвич перевел «магу» 1,7 миллиона рублей, чтобы вернуть любимую.