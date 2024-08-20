Суд ограничил генералу Попову сроки ознакомления с материалами дела

235-й гарнизонный военный суд частично удовлетворил требование следователя ограничить генерал-майору Ивану Попову сроки ознакомления с материалами уголовного дела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение судьи.

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить частично, установить обвиняемому и его адвокату Буйновскому срок для ознакомления с материалами уголовного дела по 3 сентября», — говорится в решении.

Следователь просил ограничить период ознакомления с материалами 21 августа.

Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

Попов свою вину отрицает, его защита заявила о его намерении вернуться в зону боевых действий на Украине.