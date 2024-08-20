В Саратовской области пенсионерке, получавшей две пенсии, ограничили свободу

Суд вынес приговор 88-летней женщине, которая получала пенсию в двух регионах. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

По версии следствия, жительница города Петров Вал Волгоградской области оформила страховую пенсию по старости в этом регионе. В 2000-м году россиянка приехала в Красноармейск и там оформила такую же выплату. При этом она умолчала о том, что уже получает ее в другом городе.

«В результате умышленных преступных действий, в период с 2000 по 2022 год пенсионерка похитила денежные средства на сумму свыше 2,8 млн рублей», – поделились в ведомстве.

В действиях женщины усмотрели признаки мошенничества при получении выплат. Суд признал пенсионерку виновной и приговорил ее к трем годам ограничения свободы.

В подобной схеме подозревают пенсионерку из Копейска. По версии правоохранителей, в 2008 женщине одобрили получение специальной пенсии. В 2015 россиянка поехала в Крым и там оформила пенсию по старости. В результате она получала сразу две выплаты в течение шести лет.