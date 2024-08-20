Россиянин устроил стрельбу на похоронах крысы и попал под арест с подругами

Приморский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на одни сутки молодого человека и двух его подруг за стрельбу на похоронах крысы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Троицу признали виновной в мелком хулиганстве и отправили под административный арест.

Из материалов дела следует, что в августе две девушки и их приятель пришли в лес рядом с поселком Лисий нос, чтобы похоронить питомца одной из них. Закопав крысу, молодой человек вынул сигнальный пистолет и устроил салют в честь умершего грызуна.

Звуки выстрелов напугали парочку влюбленных, находившуюся в палатке недалеко от места похорон крысы. Позже они вызвали полицию, сообщив о не менее 10 выстрелах неизвестных.

Полиция разыскала хулиганов и привлекла к административной ответственности, установив, что молодой человек сделал 19 выстрелов в воздух.

16 августа сообщалось, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения протаранил шлагбаум и открыл стрельбу возле жилого дома Москве.