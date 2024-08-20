В Москве мужчину избили фаллоимитатором

В Западном Дергунино во время праздника мужчину избили фаллоимитатором. Об этом во вторник, 20 августа, сообщили в Telegram-канале «112».

© Вечерняя Москва

Группа друзей организовали какое-то мероприятие, на котором требовался фаллоимитатор. В процессе ивента участники переругались друг с другом и один из них, 19-летний парень, схватил искуственный фаллос и начал метелить им друга. Потерпевшему пришлось обратиться в больницу.

Теперь на него заведено уголовное дело по статье 119 УК РФ «Угроза убийством». Однако, скорее всего, инцидент будет переквалифицирован в «побои» или «причинение легкого вреда здоровью», передает «112».

Мальчик попал к врачам из-за слишком усердного таскания за уши педагогом в Москве. Мать пострадавшего по возвращении сына из детского сада в среду, 7 августа, заметила, что его ухо было сильно повреждено. Вскоре после этого женщина отвезла ребенка в больницу, где он признался, что травмы нанес воспитатель.

Недавно москвич напал с ножом на приятелей в районе Орехово-Борисово Северном. По данным ведомства, преступление произошло на улице Шипиловской. Приятели общались недалеко от дома. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Потеряв контроль, злоумышленник схватил нож и ранил им своего приятеля и девушку. После этого злоумышленник попытался скрыться.