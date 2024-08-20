Из-под стражи вышли осужденные по делу экс-министра Абызова

Пятеро осужденных по делу экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания еще до вступления приговора в силу. Об этом сообщил адвокат экс-министра Александр Аснис. ТАСС

«Еще во время оглашения приговора Яна Балан и Оксана Роженкова были освобождены в зале суда. Галина Фрайденберг была освобождена из-под стражи в конце июля, у нее истек срок по наказанию», — отметил юрист. По его словам, срок наказания также истек у Олега Серебренникова и Екатерины Заяц, которые находились под домашним арестом. Они также освобождены. News.ru

В 2023 году Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Михаила Абызова. Его признали лидером организованного преступного сообщества. Также следствие сумело доказать вину Абызова в мошенничестве, легализации денег и коммерческом подкупе. Lenta.ru