Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» разрыдались в суде

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» разрыдались на очередном судебном заседании, которое состоялось 20 августа.

Сотрудники правоохранительных органов по очереди привели подсудимых в суд в наручниках.

Во время заседания подсудимые Алишер Касимов*, Исроил*, Диловар* и Аминчон Исромовы* обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт». После того, как они услышали это, расплакались в кабине для подсудимых.

Басманный суд Москвы до 22 ноября продлил арест четверым фигурантам дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в понедельник, 19 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

До этого сторона защиты обвиняемого в теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова* обратилась к суду с просьбой выпустить его из СИЗО из-за серьезных проблем со здоровьем.

Вечером 22 марта террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл». Что известно о террористах и подготовке нападения, — в материале «Вечерней Москвы». Отмечается, что все они являются уроженцами Таджикистана, приехавшими в Россию на заработки.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов.