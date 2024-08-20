Следствие не стало возбуждать дело из-за поддельной подписи генерала Попова

Следственный комитет России не стал проводить проверку по факту фальсификации доказательств при расследовании уголовного дела в отношении генерала Ивана Попова. Об этом со ссылкой на адвоката Сергея Буйновского сообщает ТАСС.

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«Следствие отказалось назначать по данному факту проверку, как и возбуждать уголовное дело по факту подделки подписи», — сказал Буйновский.

20 августа стало известно, что подпись в нескольких документах, ставших частью уголовного дела против бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, сфальсифицирована и не принадлежит ему. Таковы результаты почерковедческой экспертизы, проведенной по инициативе Следственного комитета.

По мнению адвоката Буйновского, это опровергает причастность генерала к мошенничеству и служебному подлогу.

Генерал-майор Иван Попов был арестован в середине мая по обвинению в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге. Следствие утверждает, что он причастен к хищению более 1700 тонн металлопроката на сумму свыше 130 млн рублей в 2023 году. Эти материалы были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области для строительства оборонительных сооружений.

Попов свою вину отрицает, его защита заявила о его намерении вернуться в зону боевых действий на Украине.