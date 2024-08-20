В Турции пропала замдиректора московской школы для реабилитации детей-инвалидов

В Турции заместитель директора московской школы для реабилитации детей-инвалидов ушла гулять в горы и исчезла, ее ищут уже четыре дня. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил Telegram-канал Shot.

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Пропавшую зовут Наталья Сомова, ей 48 лет. Она является заместителем директора Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых. 17 августа примерно в восемь часов утра женщина вышла из Marmaris Park Hotel, в котором остановилась в Турции и пошла на прогулку по Карийской тропе. С тех пор ее больше никто не видел.

Полицейские отеля уже ведут поиски, а также привлекают собак для обыска территории. Сотрудники правоохранительных служб успели обследовать не менее 11 квадратных километров. Наталья должна была вернуться в Россию 19 августа. В настоящее время ее родственники связываются с властями Турции через туристическое агентство и ждут любой информации, а также просят волонтеров помочь в поисках, передает Telegram-канал Shot.

В Турции пропала российская туристка из Кирова. 40-летняя Надежда Ярыгина прилетела в поселок Кириш неподалеку от Кемера 31 декабря, а 4 января россиянка отправилась в горы, после чего больше не выходила на связь.

С 17 января турецкие СМИ сообщают об обнаружении человеческих останков на пляжах. Тела находят постояльцы фешенебельных отелей, рыбаки и местные жители. Полиция отрабатывает несколько версий произошедшего: убийство, несчастный случай, кораблекрушение лодки с беженцами из Сирии. Спустя почти неделю после первой находки следователи установили личность только одного из погибших. О том, что известно о ситуации и происходило ли подобное ранее, — в материале «Вечерней Москвы».