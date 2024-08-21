ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Сразу четыре населенных пункта Белгородской области области подверглись атакам беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадал один человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

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Мужчина пострадал при обстреле села Тишанка Волоконовского района. В результате атаки ВСУ загорелась «Газель», припаркованная возле дома.

«Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями рук бригада скорой доставляет в Валуйскую ЦРБ», — написал Гладков.

Он сообщил, что под удар ВСУ также попали село Салтыково, поселок Малиновка, а также село Безымено.

20 августа три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ. Пострадали четыре человека.

До этого Гладков сообщал, что беспилотник совершил атаку на село Маломихайловка в Шебекинском городском округе, в результате чего получил ранения мужчина.