Гонщика Ferrari задержали в Петербурге по запросу Интерпола

В Санкт-Петербурге задержали пилота гоночной команды Ferrari и израильского блогера Джошуа Карту. В США и Канаде он обвиняется в мошенничестве, сообщает Shot.

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Как отмечается, в указанных странах требуют экстрадиции Карту. По данным Telegram-канала, 45-летний уроженец Канады и гражданин Израиля был объявлен в международный розыск США.

«Американские и канадские власти обвиняют его в нелегальной торговле бинарными опционами с территории Израиля и обмане инвесторов почти на $233 млн с 2013-го по 2017-й год», - говорится в публикации.

В минувший понедельник сотрудники российского отделения Интерпола заметили блогера в Пулково, он был задержан. В настоящее время рассматривается экстрадиция Карту, выяснил канал.

Карту - пилот гоночной команды Ferrari Challenge. У него есть большая коллекция люксовых автомобилей, в частности Rolls-Royce и разные модели Ferrari. Последнее время блогер жил в апартаментах «Москва-Сити» в столице РФ.