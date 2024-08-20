В Москве полиция задержала обвиняемого в нападении с ножом на охранника и автомобилиста

В московском районе Хамовники полиция задержала 38-летнего мужчину, обвиняемого в нападении с ножом на охранника и автомобилиста в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» заявили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

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«Злоумышленник, находясь на улице Пречистенка, вступил в конфликт с 63-летним охранником, после чего в присутствии многочисленных свидетелей нанес ему удар ножом в область пальцев рук. Затем в Померанцевом переулке подозреваемый подошел к припаркованному автомобилю и из хулиганских побуждений нанес удар ножом в область плеча находящемуся в машине 47-летнему гражданину», — проинформировали представители правоохранительных органов.

Пострадавшие были экстренно госпитализированы в ближайшее медучреждение. Подозреваемого оперативно задержали — им оказался местный житель. В отношении москвича завели два уголовных дела по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). В данный момент ему уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в московском отеле полиция задержала за дебош гражданина США. Мужчина устроил скандал из-за того, что ему отказали в заселении.