Спасатели нашли пострадавших в горах Пакистана российских альпинистов

В Пакистане спасатели нашли пострадавших на горе Гашербрум IV двух российских альпинистов. Об этом стало известно во вторник, 20 августа.

© Вечерняя Москва

Двое россиянина в удовлетоврительном состоянии, но одному из них нужна поддержка, чтобы двигаться. Они спустились кплато, где может приземлиться вертолет. Из-за плохих погодных условий путь займет несколько часов, передает «Известия».

Ранее российский альпинист Сергей Нилов пропал без вести в районе горы Гашербрум IV на севере Пакистана. Еще два человека получили тяжелые травмы и не могут самостоятельно передвигаться.

В марте тело пропавшего курганского фотографа Сергея Пашнова обнаружили в Коми. По словам его сына, мужчину накрыла лавина.

14 октября 2023 года многократная чемпионка России по альпинизму Надежда Оленева упала в расщелину при восхождении на гору Дхаулагири в Гималаях. Тогда спортсменка совершала восхождение еще с двумя альпинистами — Романом Абилдаевым и Радомом Кашаповым.

Тело погибшей в Непале российской альпинистки Надежды Оленевой было невозможно эвакуировать из-за сошедшего в горах снега. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства РФ в Непале Александр Ивашев.