Раскрыт мотив напавшего с топором на пожилую пару в Новой Москве мигранта

Мотив напавшего с топором на пожилую пару в Новой Москве мигранта раскрыли в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

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В ведомстве уточнили, что вечером в понедельник, 20 августа, 38-летний уроженец Таджикистана напал на супружескую пару в частном доме в деревне Ярцево. Он нанес потерпевшим удары по телу и голове топором. В результате полученных повреждений мужчина не выжил, а его жена была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство»), части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК России («Покушение на убийство двух или более лиц»). Следователи установили, что мотивом преступления была корысть. Следствие намерено ходатайствовать перед Троицким районным судом об аресте мигранта.

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