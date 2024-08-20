Массажист домогался 17-летней клиентки в Москве

В Москве родственники 17-летней выпускницы школы обратились в правоохранительные органы после того, как к девушке в массажном салоне приставал 37-летний мастер, сообщает MK.RU. Уже получены доказательства преступления, поэтому вскоре работнику придется ответить за домогательства перед законом.

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Несовершеннолетняя испытывала боли в спине, но медобследование не нашло причин боли. В итоге она по совету подруги решила сходить на классический массаж к мастеру с восьмилетним стажем. Первый сеанс прошел без эксцессов, но на втором мужчина распустил руки.

Ранее в Москве 33-летняя клиентка спортивного клуба обратилась в полицию с заявлением о домогательствах со стороны массажиста. По ее словам, мужчина начал растирать ее между ног и грудей, что не было предусмотрено услугой. Девушка утверждает, что потребовала прекратить эти действия, но мужчина проигнорировал просьбу и продолжил работать с интимными зонами клиентки. Тогда она прервала сеанс и покинула кабинет. После потерпевшая обратилась в полицию. Выяснилось, что массажист работает в фитнес-клубе около полугода.