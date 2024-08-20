Двум подросткам предъявлены обвинения в жестоком убийстве актера из "Сибири"

Двум из четырех ранее арестованных членов молодежной уличной банды, причастных к смерти 37-летнего американского актера Джонни Уэктора, предъявлены обвинения в убийстве артиста.

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Уэктора хладнокровно застрелили поздней ночью около бара, когда он застал группу подростков, грабивших его автомобиль.

Уэктор родился 31 августа 1986 года. На его счету - более пяти десятков фильмов и телешоу, включая проекты "Мир Дикого Запада" (18+), "Сибирь", "Главная больница" и "По волчьим законам" (18+).

Как передает TMZ, обвинения задержанным были оглашены окружным прокурором округа Лос-Анджелес вчера - по целому ряду тяжких преступлений.

Двоим членам банды предъявлены обвинения в убийстве. Причем одному из преступников, непосредственно стрелявшему в артиста, грозит пожизненное заключение без права на УДО. Также ему предъявлены обвинения в покушении на ограбление и кражу в особо крупном размере с применением огнестрельного оружия.