Трое участковых заперлись в квартире покойника в Москве

Троих участковых ОМВД по району Новогиреево в Москве привлекли к уголовной ответственности за незаконное проникновение в квартиру умершего мужчины, сообщает MK.ru. По данным газета, сотрудники полиции надеялись найти родственников москвича.

Инцидент произошел в сентябре 2023 года на Зеленом проспекте. У магазина было обнаружено тело пожилого мужчины, который скончался от сердечного приступа. Труп доставили в морг, а личные вещи забрал участковый. В надежде найти родственников пенсионера он приехал домой к покойному на третью Владимирскую улицу и открыл квартиру ключами, после чего провел осмотр вещей умершего.

Сослуживцы участкового попытались узнать о родных умершего у соседей, но безуспешно, после чего вернулись в квартиру. Вскоре в дверь постучали другие сотрудники полиции, который вызвал зять покойного. Участковым предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище и превышении служебных полномочий. Они отделались условными сроками (от 3,5 до четырех лет) и небольшими штрафами.

Ране сообщалось, что в Новосибирске предстанут перед судом полицейские, убившие в 2013 году жителя села Яркуль Владимира Поторокина и спрятавшие его тело. Согласно информации издания, мужчин обвиняют не только в убийстве, но и в халатности, превышении служебных полномочий и хищении служебного оружия.