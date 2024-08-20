Отец заплатит дочери 1 млн за три изнасилования

В Ромненском районе Амурской области местного жителя приговорили к 15 годам колонии строгого режима за три эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении дочери, сообщает пресс-служба судов региона. Кроме того, мужчина обязан будет заплатить девочке 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Преступления были совершены мужчиной в отношении дочери в январе 2018 года, а также в феврале и июле 2022 года. <...> Отягчающим вину обстоятельством суд признал совершение преступления в отношении несовершеннолетней родителем, на которого возложены обязанности по её содержанию, воспитанию и обучению, — сообщили в пресс-службе.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Также смягчающим обстоятельством стало то, что у него на иждивении находится малолетний ребенок.

Ранее в Новороссийске мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилования несовершеннолетней дочери. Суд установил, что гражданин подвергал своего ребенка насилию в период с июня 2021 по сентябрь 2022 года. Отмечается, что также мужчине будет запрещено на протяжении 18 лет заниматься работой, связанной с несовершеннолетними. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.