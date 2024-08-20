Гранату достали из серванта в заминированной квартире в Выборге

В Выборге после сообщения о минировании квартиры экстренные службы изъяли из серванта гранату. Об этом сообщает 47news.

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По информации издания, инцидент произошел 19 августа. В СК России с анонимной почты поступило сообщение о минировании одной из квартир на Рубежной улице.

Первыми на указанное анонимом место прибыл наряд ГАИ. Инспекторы вступили в диалог с 24-летним хозяином квартиры, который оказался удивлен происходящим. Стражи порядка достали из серванта, находившегося в жилище, нечто похожее на ручную гранату. Предположительно, снаряд учебный.

Проживающий в квартире мужчина рассказал правоохранительным органам, что граната досталась ему от родственника. Боеприпас направили на экспертизу.

До этого в Салехарде местный житель явился на прием в отдел миграции ОМВД и, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал сменить в паспорте место рождения. При этом мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.