Салон пассажирского самолета наполнился дымом после возгорания телефона пассажира

Мобильный телефон пассажира, загоревшийся незадолго до посадки, вызвал панику на рейсе авиакомпании JetBlue. Подробностями истории поделился телеканал CBS News.

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Уточняется, что нештатная ситуация произошла 20 августа на борту лайнера, летевшего из Лос-Анджелеса в Бостон, США. Из-за возгорания гаджета салон самолета был в дыму.

«Сначала мы почувствовали очень резкий запах пластика, а затем салон просто наполнился дымом. Мы увидели, как экипаж сразу же приступил к действиям», — рассказала одна из пассажирок по имени Лора Бенсон.

Путешественница уточнила, что бортпроводники быстро вывели из зоны возгорания двух людей, убедились, что все остальные в безопасности, взяли огнетушитель, отнесли телефон в туалет и закрыли двери.

«В конце концов раздался хлопок, и мы просто сказали им спасибо», — добавила Бенсон.

Представители перевозчика заявили, что экипаж отреагировал на ситуацию «в соответствии со своей подготовкой». Воздушное судно благополучно приземлилось, никто из пассажиров не пострадал, на самолете повреждений тоже не обнаружили.

В октябре 2023 года похожий случай произошел на борту российского самолета. Аккумулятор мобильного телефона одного из пассажиров вспыхнул после приземления воздушного судна в аэропорту Шереметьево.