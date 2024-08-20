Часть Подольска осталась без света из-за аварии

В городском округе Подольск произошло незапланированное отключение электроэнергии. Об этом сообщила Администрация городского округа Подольск в своем Telegram-канале.

Уточняется, что аварийная бригада уже работает на месте. В частности, произошло отключение электроснабжения на семи котельных. В 7:00 его отключили в поселке Санатория Родина.

«В 8:55 произошло незапланированное отключение электроэнергии на котельных: Гайдара, 11, Б.Ивановская, Чистова, Маштакова, Кузнечики, Школьная, 34А (Климовск)», - говорится в сообщении.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что 19 августа множество домов Владивостока остались без света. По данным канала, из-за ливня электричество отключалось в 163 домах.

При этом в прокуратуре Приморского края сообщили РИА Новости, что свет пропал в 27 многоквартирных домах, где живут почти 15 тысяч человек. В прокуратуре агентству заявили, что причиной отключения стала энергоавария. До этого масштабное отключение электричества произошло в Приморском крае.