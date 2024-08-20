Против блогера Поднебесного возбудили дело за видео со школьницей из Петербурга

Против новгородского блогера Алексея Поднебесного было возбуждено уголовное дело о половом сношении и других действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также о развратных действиях. Об этом во вторник, 20 августа, сообщило петербургское управление Следственного комитета России.

Ранее стало известно о задержании Поднебесного в Санкт-Петербурге, он был доставлен в Следственный отдел. По предварительной информации, он ищет себе адвоката, передает Telegram-канал ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что блогер Алексей Поднебесный был задержан из-за того, что в Сети появилось видео, на котором 46-летний мужчина гуляет с 15-летней школьницей в Санкт-Петербурге. На некоторых кадрах несовершеннолетняя сидит на коленях у блогера, а Поднебесный держит ее за грудь. На других кадрах мужчина целуется с девушкой, но ее лица не видно.

Недавно стало известно, что мужчина в Свердловской области семь лет насиловал сына своих друзей. Сейчас устанавливаются обстоятельства преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Вину мужчина признал.